民主黨質疑司法部長摘要能否準確反映通俄案調查

聯邦司法部透露,獨立檢察官穆勒提交的通俄案調查報告長300幾頁,令外界質疑新任司法部長巴爾日前公布的報告摘要,是否準確反映穆勒的結論,觸發通俄案調查的前FBI局長James Comey根據司法部長的摘要來看穆勒的報告,令他覺得莫名其妙,聯邦眾議長普洛西就再次要求,司法部向國會提交穆勒的報告。

新任聯邦司法部長巴爾的摘要,說根據穆勒的報告,有關特朗普及其競選工程並無同俄國串謀干預2016美國大選,及有關特朗普妨礙FBI調查通俄案之講法並不成立。

不過巴爾的摘要也提到,穆勒的報告並未替特朗普開脫,換言之特朗普仍有嫌疑。

聯邦眾議長普洛西指,巴爾的摘要自以為是,她強調美國不需要巴爾去演譯穆勒的報告,美國只需要巴爾交出報告,讓國會自行判斷。

司法部透露,穆勒的報告長300幾頁,當中許多細節不是巴爾短短幾頁摘要可以交代得了。

巴爾表示,打算在4月公布報告的部分內容。

特朗普與共和黨人根據巴爾的摘要反擊民主黨人,他們特別針對眾議院情報委員會主席Adam Schiff,指他詆毀總統,要他辭職。

Schiff堅持立場,指出特朗普勾結俄國,證據擺在眼前,有特朗普尋求同俄國交易,想在莫斯科建Trump Tower大廈,又有特朗普的親信,包括他的兒子、女婿與競選經理同俄國人會面,找希拉莉克林頓的黑材料。

他指責共和黨人對這些盲都見到的事實視而不見,接受特朗普的競選工程,為特朗普勝選而同俄國政府勾結,抹黑民主黨候選人。

Schiff說:”你以為這是OK,我郤認為是不道德、不合倫理、不愛國,我更認為這是腐化及勾結的證據。”

Schiff又指出,穆勒的報告找不到當中同俄國有陰謀罪行,不代表特朗普的競選工程沒這些行動。

普洛西力挺Schiff,而民主黨人控制的眾議院會繼續調查特朗普與俄國的關係。

