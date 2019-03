廣州當局設獎賞制度 鼓勵民眾舉報非法宗教活動

【i-CABLE】

近年中國當局維穩用的其中一個手段是舉報制,掃黃掃毒、查假藥、假疫苗,都呼籲民眾舉報,無非都是想動員群眾,做到草木皆兵。這個方法近期都常見,用在打擊非法宗教活動上,廣州更設有獎金,民眾舉報到非法宗教組織首腦,會獎勵 10,000元(人民幣)。

廣州市民族宗教事務局近日實施《群眾舉報非法宗教活動獎勵辦法》,入面列明民眾舉報非法宗教活動的獎勵金額。

如果發現非法行為,例如有人宣揚和資助宗教極端主義,或者未經批准設立宗教活動場所等,最高可以獲1,000元獎金,提供線索並協助對非法宗教組織和違法人員進行查處,可獲3,000元獎金,如果是來自境外的,獎金會更加高。

而如果查獲的是境外非法宗教組織的首腦,或者是主要骨幹,獎金最高可達10,000元。

當局指《獎勵辦法》,是為了保護正常的宗教活動和保護廣州公民的信仰自由,有利加強監管時下各種非法宗教活動,例如亂建寺廟、佛像,或者私下設置基督教聚會地點等。

有廣州家庭教會牧師指,在新措施之下,未來舉辦聚會時,會更加留意參加者的背景。

宗教學者邢福增指,以往一些地方政府都有類似的呼籲,不過就沒有獎金,這次加強採取利誘手法,可能是和過去數年地下教會為了避過當局監控,而縮小規模,改為小組形式有關。

邢福增又相信,在內地宗教政策持續收緊的大環境下,除了廣州,未來全國各地都可能陸續推行同樣做法。

