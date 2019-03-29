廣州當局設獎賞制度 鼓勵民眾舉報非法宗教活動

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近年中國當局維穩用的其中一個手段是舉報制，掃黃掃毒、查假藥、假疫苗，都呼籲民眾舉報，無非都是想動員群眾，做到草木皆兵。這個方法近期都常見，用在打擊非法宗教活動上，廣州更設有獎金，民眾舉報到非法宗教組織首腦，會獎勵 10,000元（人民幣）。

廣州市民族宗教事務局近日實施《群眾舉報非法宗教活動獎勵辦法》，入面列明民眾舉報非法宗教活動的獎勵金額。

如果發現非法行為，例如有人宣揚和資助宗教極端主義，或者未經批准設立宗教活動場所等，最高可以獲1,000元獎金，提供線索並協助對非法宗教組織和違法人員進行查處，可獲3,000元獎金，如果是來自境外的，獎金會更加高。

而如果查獲的是境外非法宗教組織的首腦，或者是主要骨幹，獎金最高可達10,000元。

當局指《獎勵辦法》，是為了保護正常的宗教活動和保護廣州公民的信仰自由，有利加強監管時下各種非法宗教活動，例如亂建寺廟、佛像，或者私下設置基督教聚會地點等。

有廣州家庭教會牧師指，在新措施之下，未來舉辦聚會時，會更加留意參加者的背景。

宗教學者邢福增指，以往一些地方政府都有類似的呼籲，不過就沒有獎金，這次加強採取利誘手法，可能是和過去數年地下教會為了避過當局監控，而縮小規模，改為小組形式有關。

邢福增又相信，在內地宗教政策持續收緊的大環境下，除了廣州，未來全國各地都可能陸續推行同樣做法。

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