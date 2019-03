民調指加州有更多民眾支持以終生監禁取代死刑（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州長紐森3月13日簽署行政命令,暫停在加州執行死刑,再度引發有關死刑議題的討論,一項最新民調顯示,有六成的加州民眾,支持以終生監禁取代死刑,這一數字創下新高。

加州公共政策研究所(Public Policy Institute of California)週三發布加州死刑民調,有62%的受訪者支持將一級謀殺罪名成立的被告,判處終身監禁,不得假釋,而不是判處死刑。

這一數字創下歷史新高,呼應了加州州長紐森以行政命令暫停執行死刑的立場,至於支持死刑的受訪者則有31%。

除了州長紐森以行政命令,暫緩死刑的執行之外,代表Marin縣的州眾議員Marc Levine也提案修改州憲法,終結死刑,修憲案需要在州議會獲得3分之2票通過,並獲得過半選民支持才能通過。

這份民調也針對選民做調查,有58%的受訪者支持終生監禁,有38%的受訪者支持死刑。

加州目前有737個死囚,是全美最多死囚的州份,但自1978年以來,只執行過13宗死刑,上一次執行死刑是在2006年,多數死囚是在不斷上訴過程中自然老死。

加州選民在2016年投票通過66號提案,支持簡化程序,加快執行死刑,不過加州最高法院大法官劉弘威(Goodwin Liu)認為,該提案所承諾的遠大於當前體系能做到的。

劉弘威說,加州死刑系統失衡又昂貴,但是66號提案卻無法讓死刑系統切實可行。

加州最高法院合議庭週四一致通過裁定,支持對被控在1997年殺害一對長者夫婦的被告Thomas Potts判處死刑。

劉弘威在該案件的判決意見書上寫道,對加州的死刑以及66提案感到擔憂,該提案並未納入領導當局要讓死刑系統切實可行所考慮的關鍵改革。

他表示,66號提案無法減輕加州死刑上訴案件的積壓,也未提供額外資源加速司法,例如為死刑犯提供合格律師,或是允許法庭加速審理死刑案件。

