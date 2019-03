【KTSF 郭柟報導】

中半島聖馬刁市將會興建全新可負擔公寓,週四舉行動土儀式,預料明年落成。

Bay Meadows公寓項目將會提供68個全部可負擔單位,一至三房單位都有,收入限制是地區中位數的30%至60%,以四人家庭為例,即是總年收入介乎約44,000至87,960元之間,當中34個單位預留給有退伍軍人和無家可歸者。

市長Diane Papan說:”市府為這項目高興,因為證明了我們可以集合社會各界,讓可負擔房屋得以落成。”

市議員Rick Bonilla說:”在這有機會建全可負擔公寓是邁進一步,現在要建可負擔房屋越來越難。”

公寓預料在明年秋季落成,詳情可登入網站:www.bridgehousing.com/properties/bma

