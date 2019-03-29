加州汽油價格顯著上升 原因是甚麼

【KTSF 黃恩光報導】

加州的汽油價格近日顯著上升，舊金山灣區的油價更貴，原因是什麼呢？

美國汽車協會（AAA）的數據顯示，加州目前平均每加侖汽油價格是3.54元，較全國平均價格高出將近一元，比起一星期前貴了17美分。

灣區的汽油價格更高，舊金山平均每加侖汽油3.79元。

油價突然暴漲，主要和煉油廠的關閉有關，位於北灣Benicia的Valero煉油廠出現問題，上星期產生大量的濃煙，威脅公眾的健康，煉油廠星期日宣布暫時關閉。

另外，南加州也有煉油廠較早前發生火警需要維修，煉油廠一旦出事，很快就連累汽油價格。

另外，AAA發言人解釋，加州的汽油需要特別提煉，以符合州府的嚴格標準，因此當產油量短缺時，也不能從外州進口汽油，加上夏季旅遊旺季就快到，大家對汽油需求上升，未知汽油價格什麼時候才會回落。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。