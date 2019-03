加州汽油價格顯著上升 原因是甚麼

【KTSF 黃恩光報導】

加州的汽油價格近日顯著上升,舊金山灣區的油價更貴,原因是什麼呢?

美國汽車協會(AAA)的數據顯示,加州目前平均每加侖汽油價格是3.54元,較全國平均價格高出將近一元,比起一星期前貴了17美分。

灣區的汽油價格更高,舊金山平均每加侖汽油3.79元。

油價突然暴漲,主要和煉油廠的關閉有關,位於北灣Benicia的Valero煉油廠出現問題,上星期產生大量的濃煙,威脅公眾的健康,煉油廠星期日宣布暫時關閉。

另外,南加州也有煉油廠較早前發生火警需要維修,煉油廠一旦出事,很快就連累汽油價格。

另外,AAA發言人解釋,加州的汽油需要特別提煉,以符合州府的嚴格標準,因此當產油量短缺時,也不能從外州進口汽油,加上夏季旅遊旺季就快到,大家對汽油需求上升,未知汽油價格什麼時候才會回落。

