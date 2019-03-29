網購賣家為何請人寫好評 而不買廣告宣傳（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

本台上集同大家報導過，有購物網站的賣家通過請人，為自己的商品寫好評來宣傳商品，為什麼這些賣家不在網站上購買廣告位？

在亞馬遜網站輸入你想尋找的商品，搜索結果頁面商品琳瑯滿目，但大家第一眼看到的，總是排列在首頁頂端的商品，這些商品的賣家，向亞馬遜購買了廣告位來宣傳，但這些廣告位價格不菲。

說：”它有個廣告系統，有一個客戶點擊一次，點到你的廣告進來，看一次就收一次費，比如說幾毛錢，現在亞馬遜的廣告，就是所謂的站內首頁發的那些廣告非常貴，貴到點一次五毛錢，有些點一次就是八毛錢。”

目前是亞馬遜買家的丘理（Yuri Qiu），曾經在中國深圳做過亞馬遜賣家，他表示購買了廣告位，並不代表商品銷量會上升，不少消費者只是點進去看看，而沒有購買。

丘理說：”基於這種邏輯，中國的賣家就覺得，這樣子的話我先花點錢，所謂的錢就是給你（買家）一些佣金，或者是給你一些免費的產品，吸引你直接進來買，買了之後我就有個數據，亞馬遜就會認為，你（賣家）這個新店可能產品比較好，那它就慢慢地把你的產品往上提了。”

他所說的”往上提”，指的是商品在搜索頁面排列的位置往前靠，讓消費者更容易看到。

中國大陸的賣家明白，商品的銷量與評價，是商品排序算法的因素，因此寧願花錢請人寫好評論，來提高商品在網站的曝光率。

丘理說：”因為你已經是一個確實的買家行為，比它發廣告還是要便宜的。”

這種手法類似中國大陸的淘寶刷單，但丘理指出不同之處在於，近年來亞馬遜大力打擊賣家使用機器人帳戶刷單的現象，賣家只能轉向招攬真人交易。

丘理說：”現在變成了必須用真人，而且必須要是美國的真人去做，所以它整個需求量，在找真人上面會越來越多。”

本台記者就此話題多次聯繫亞馬遜，但公司沒有回覆本台的採訪要求。

聯邦貿易委員會營銷行為部門律師Michael Ostheimer說：”很明顯這是一個欺騙的行為，而且這是有問題的，會危及參考評論的消費者。”

根據聯邦貿易委員會（FTC）的規定，消費者如果免費或以折扣價獲得某種商品，撰寫商品評論時需要說明自己收受的利益，否則屬於違法。

FTC沒有權力罰款，但可下令禁止商家繼續此類活動。

FTC亦於上月底首次控告一間涉嫌在網上僱人寫虛假評論的賣家，目前雙方已經達成和解。

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