網購賣家為何請人寫好評 而不買廣告宣傳（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

本台上集同大家報導過,有購物網站的賣家通過請人,為自己的商品寫好評來宣傳商品,為什麼這些賣家不在網站上購買廣告位?

在亞馬遜網站輸入你想尋找的商品,搜索結果頁面商品琳瑯滿目,但大家第一眼看到的,總是排列在首頁頂端的商品,這些商品的賣家,向亞馬遜購買了廣告位來宣傳,但這些廣告位價格不菲。

說:”它有個廣告系統,有一個客戶點擊一次,點到你的廣告進來,看一次就收一次費,比如說幾毛錢,現在亞馬遜的廣告,就是所謂的站內首頁發的那些廣告非常貴,貴到點一次五毛錢,有些點一次就是八毛錢。”

目前是亞馬遜買家的丘理(Yuri Qiu),曾經在中國深圳做過亞馬遜賣家,他表示購買了廣告位,並不代表商品銷量會上升,不少消費者只是點進去看看,而沒有購買。

丘理說:”基於這種邏輯,中國的賣家就覺得,這樣子的話我先花點錢,所謂的錢就是給你(買家)一些佣金,或者是給你一些免費的產品,吸引你直接進來買,買了之後我就有個數據,亞馬遜就會認為,你(賣家)這個新店可能產品比較好,那它就慢慢地把你的產品往上提了。”

他所說的”往上提”,指的是商品在搜索頁面排列的位置往前靠,讓消費者更容易看到。

中國大陸的賣家明白,商品的銷量與評價,是商品排序算法的因素,因此寧願花錢請人寫好評論,來提高商品在網站的曝光率。

丘理說:”因為你已經是一個確實的買家行為,比它發廣告還是要便宜的。”

這種手法類似中國大陸的淘寶刷單,但丘理指出不同之處在於,近年來亞馬遜大力打擊賣家使用機器人帳戶刷單的現象,賣家只能轉向招攬真人交易。

丘理說:”現在變成了必須用真人,而且必須要是美國的真人去做,所以它整個需求量,在找真人上面會越來越多。”

本台記者就此話題多次聯繫亞馬遜,但公司沒有回覆本台的採訪要求。

聯邦貿易委員會營銷行為部門律師Michael Ostheimer說:”很明顯這是一個欺騙的行為,而且這是有問題的,會危及參考評論的消費者。”

根據聯邦貿易委員會(FTC)的規定,消費者如果免費或以折扣價獲得某種商品,撰寫商品評論時需要說明自己收受的利益,否則屬於違法。

FTC沒有權力罰款,但可下令禁止商家繼續此類活動。

FTC亦於上月底首次控告一間涉嫌在網上僱人寫虛假評論的賣家,目前雙方已經達成和解。

