當局指曾到Livermore餐館食客有感染麻疹風險

東灣Alameda縣公共衛生局現正呼籲,上週六曾經到過Livermore市一間餐館用餐的民眾,盡快在週五之內聯繫醫生檢查,因為這些民眾可能有感染麻疹的風險,加州衛生部官員也正在確認和麻疹患者有過接觸的人。

局方表示,有麻疹患者在上週六23日晚上8點至11點,曾到過Livermore市1街2300號的Sauced BBQ and Spirits餐館,因此在當晚到過該餐館的民眾,可能有機會感染麻疹。

縣衛生部醫生指,感染麻疹之後,要7至14日才會有症狀,在7日的窗口期裡面,如果感染的民眾沒有接種疫苗,醫生可以為其注射免疫球蛋白,防止病毒爆發。

縣衛生部官員指,1歲或以下的小朋友,以及由於免疫系統過弱,無法接受麻疹疫苗注射的民眾,可能會有更嚴重的麻疹症狀。

當局呼籲當晚到過該餐館的民眾,週五之內聯繫醫生,或致電Alameda縣公共衛生局,電話:(510) 267-3250。

