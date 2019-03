【KTSF】

總部位於冰島的廉價航空Wow Air週四突然倒閉,所有航班取消,逾千旅客受到影響,滯留機場。

Wow Air週四在網站宣布,由於與投資者未能就融資達成協議,即日起要取消所有航班。

Wow Air表示,受影響的旅客可以到其他航空公司重新訂機票,或聯絡信用卡公司要求退還機票款項。

Wow Air突然倒閉,導致多個機場逾千旅客受影響,有登機櫃台擠滿人,場面混亂,有旅客批評,Wow Air沒有為受影響旅客提供食宿,也沒有安排退款。

Wow Air是於2012年開始經營航空業務,在北美和歐州27個機場設有據點。

