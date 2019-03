【KTSF】

位於亞利桑那州的大峽谷週四早上發生致命意外,來自香港的一名男遊客在觀景台失足墮下峽谷,估計已凶多吉少,救援人員正在找尋其遺體。

事發於週四早上,地點在大峽谷國家公園以西的Hualapai印第安部落保護區。

園方發言人表示,該名男遊客來自香港,年約50餘歲,隨旅行團到大峽谷觀光,他在Eagle Point拍照時不慎失足墮下峽谷,估計已死亡,事故發生後,園方已暫時關閉出事地區。

版權所有,不得轉載。