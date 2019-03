【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Westfield購物中心裡面發生搶劫案,7名青少年搶劫和拳打一名正在看手機的華裔男人。

警方資料顯示,週二下午5時左右,28歲華裔男事主在Westfield購物中心裡面,一邊走路一邊看手機。

7名14到17歲的非洲裔少年包圍男事主,用拳頭打他,然後搶走他的手機,得手之後逃走。

男事主受了輕傷,拒絕接受治療。

警方透露,賊人搶走的是一部華為手機。

