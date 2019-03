舊金山市長委任首位”精神健康改革主任”（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市長布里德週三委任公共衛生局第一位”精神健康改革主任”,來研究舊金山如何更好地為有精神問題的民眾提供協助。

位於SOMA區的Dore House有14個床位,可以短期收容有濫用毒品或有精神問題的人。

病人通常來自舊金山總醫院的緊急精神服務部門,也有被警察帶來,他們最多只能住兩個星期,之後可以送到比較長期的戒毒中心。

Progress Foundation執行主任Steve Fields說:”我們的目標是提供一個讓病人安定下來的環境,再和他們談如何處理其酗毒或精神問題,然後再把他們轉移到社區內其他協助項目。”

營運Dore House的非牟利機構Progress Foundation,在舊金山有4個這類設施,但是25年來沒有增加床位。

市長布里德表示,計劃在今年內為這類設施增加100個床位。

市長布里德說:”我們必須解決這些在街上看到的問題,有人患有精神疾病、有酗毒問題,我們看到其需要,質問市府為何不能多做一些,這讓人心痛和沮喪,所以我們必須致力解決這方面的問題。”

市長週三也委任公共衛生局的第一位精神健康改革主任,來研究和協調市府如何更有效照顧無家可歸人士,應對其的戒毒和精神健康問題。

舊金山公共衛生局精神健康改革主任Anton Nigusse Bland醫生說:”我們會研究他們的經歷,從數據中檢討現有項目,繼續推行有效的項目,並制定新的應對方針。”

