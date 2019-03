【KTSF】

南灣聖荷西市週四早上發生致命車禍,一名祼男奔跑橫過280公路南行線,被一輛貨車撞倒,傷重不治。

加州公路巡警稱,事發於早上8時左右,地點在McLaughlin大街以北的地點,當局最初接報指有一名男子站在右路肩。

該名男子接著奔越公路的行車線,在第三條行車線遭聖荷西市府擁有的一輛貨車撞上,當場宣告不治,死者估計是露宿者,年約40餘歲。

貨車撞人後,失控撞上另外兩輛汽車,事故中沒有其他人受傷。

事發後,公路有3條行車線需要封閉大約3小時半。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。