【KTSF 梁秋玉報導】

廉價航空Norwegian Air這個週日將開通舊金山國際機場至英國倫敦Gatwick機場的直航航線。

從本週日開始,Norwegian Air每星期有多班直航倫敦Gatwick機場的航班,當中最平的單程機票只要180美元。

不過和其他廉航一樣有很多限制,例如每名乘客只可以有一件22磅的免費行李,托運行李要付費,預先劃位要付費,機上餐飲要付費,以信用卡支付亦可能要收手續費。

所以各位於網上訂購機票時,一定要小心查閱清楚。

