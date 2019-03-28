聯邦法院裁定特朗普政府不得要求Medicaid申領者需工作

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首都華盛頓聯邦法庭週三裁定，政府不能規定人必須有工作，才有資格享有為低收入人士而設的Mecicaid聯邦醫療福利，法官認為，有關規定違反當初設立這項福利的宗旨。

特朗普政府在年初開始，呼籲各州強制要求Medicaid受惠者必須去工作，否則不能繼續受Medicaid醫療保障。

加州並沒有響應特朗普的號召，但目前有8個州已經批准執行，另外有7個州正在考慮跟進。

這些州多數在南方，其餘在中西部，他們有些要求Medicaids受惠者每月工作80小時，有些就要求一年最少工作20週。

年齡方面，有些州讓50歲以上的人獲得豁免，有些州就規定60或65歲以上才可豁免。

另一方面，特朗普政府與白宮在週二表示，支持德州一個聯邦法官在去年底的裁定，將奧巴馬健保完全廢除，當中包括擴展Medicaid服務，和保險公司必須接受帶病投保等規定都全部廢除。

目前該項裁定正在上訴程序中，而國會民主黨人則正在動議加強奧巴馬健保。

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