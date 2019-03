聯邦法院裁定特朗普政府不得要求Medicaid申領者需工作

【KTSF】

首都華盛頓聯邦法庭週三裁定,政府不能規定人必須有工作,才有資格享有為低收入人士而設的Mecicaid聯邦醫療福利,法官認為,有關規定違反當初設立這項福利的宗旨。

特朗普政府在年初開始,呼籲各州強制要求Medicaid受惠者必須去工作,否則不能繼續受Medicaid醫療保障。

加州並沒有響應特朗普的號召,但目前有8個州已經批准執行,另外有7個州正在考慮跟進。

這些州多數在南方,其餘在中西部,他們有些要求Medicaids受惠者每月工作80小時,有些就要求一年最少工作20週。

年齡方面,有些州讓50歲以上的人獲得豁免,有些州就規定60或65歲以上才可豁免。

另一方面,特朗普政府與白宮在週二表示,支持德州一個聯邦法官在去年底的裁定,將奧巴馬健保完全廢除,當中包括擴展Medicaid服務,和保險公司必須接受帶病投保等規定都全部廢除。

目前該項裁定正在上訴程序中,而國會民主黨人則正在動議加強奧巴馬健保。

