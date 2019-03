【KTSF】

南灣Santa Clara縣圖書館下個月對拖欠罰款的民眾給予高達100元的豁免,條件是要捐食物給食物庫。

計劃將從4月2號開始一直到30號,在圖書館的開放時間內,只要帶任何不輕易腐爛的食物到圖書館,館方將會取消多達100元的罰款,食物將捐給Second Harvest食物庫。

圖書館接受的食物包括罐頭魚或罐頭雞肉、罐頭湯、罐頭蔬菜、罐頭水果、花生醬、烹飪使用的油、香料、穀類食物、健康小吃等,避免玻璃包裝。

圖書館不會接受過期食物、糖果和加糖飲料。

