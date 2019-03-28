吃”隔夜飯”感不適原因為何（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

吃了”隔夜飯”後感到不適，甚至是死亡的報告，近年都時有所聞，究竟是什麼原因導致呢？是煮的飯有問題，還是加熱方法有問題呢？

德州一名女子，去年在一間中餐館吃完炒飯後，出現嘔吐及呼吸困難等病徵，最終在深切治療部留醫8日，後來康復出院。

約十年前，比利時有年輕男子吃了一碗放在廚房5日的意粉後死亡。

檢驗結果顯示，兩宗案件都是食物中毒，是一種俗稱”仙人掌桿菌”的細菌，在室溫擺放一段長時間後，產生的毒素導致人體不適，擺放時間越長，累積的毒素就越多。

舊金山公共衛生局週三在華埠舉行針對餐飲業的講座時，亦提到”隔夜食物”，局方表示，”隔夜飯”之所以令人體不適，很大的原因是，在室溫存放的時間太長，之後才放進雪櫃保存，附在上面的”仙人掌桿菌”在室溫下釋出毒素污染食物。

舊金山公共衛生局調查主管唐慧普（Terence Hong）說：”很多人都不知道怎樣正確地將米飯降溫，例如，錯誤的方法是，將飯放在室溫自行冷卻，再放入雪櫃。”

局方表示，想安全儲存隔夜飯，以餐廳的準則來講，最好在一小時內冷卻”剩飯”，然後立即放入雪櫃，快捷的冷卻方法包括，如果剩飯很多，可能分開放入多個小的碗碟，冷卻的速度會快一些，如果是湯或流質食物，可以邊攪伴，邊用冰塊敷著碗或煲。

華埠多間餐廳都表示，為了食物品質及衛生問題，不會用”隔夜飯”炒飯。

說：’我不會用隔夜飯炒飯，因為用隔夜飯炒飯有怪味，同時隔夜飯來說不夠新鮮，炒出來的飯不軟熟，硬硬的。”

說：”注重食客的安全，不會有肚瀉，隔夜飯可能有那種微生物進去，都是不用，全部用新鮮飯。”

衛生局亦指，加熱時，必須確保”隔夜食品”全面受熱，至於根據聯邦FDA的規定，”隔夜飯”最多在雪櫃存放7日。

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