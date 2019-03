吃”隔夜飯”感不適原因為何（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

吃了”隔夜飯”後感到不適,甚至是死亡的報告,近年都時有所聞,究竟是什麼原因導致呢?是煮的飯有問題,還是加熱方法有問題呢?

德州一名女子,去年在一間中餐館吃完炒飯後,出現嘔吐及呼吸困難等病徵,最終在深切治療部留醫8日,後來康復出院。

約十年前,比利時有年輕男子吃了一碗放在廚房5日的意粉後死亡。

檢驗結果顯示,兩宗案件都是食物中毒,是一種俗稱”仙人掌桿菌”的細菌,在室溫擺放一段長時間後,產生的毒素導致人體不適,擺放時間越長,累積的毒素就越多。

舊金山公共衛生局週三在華埠舉行針對餐飲業的講座時,亦提到”隔夜食物”,局方表示,”隔夜飯”之所以令人體不適,很大的原因是,在室溫存放的時間太長,之後才放進雪櫃保存,附在上面的”仙人掌桿菌”在室溫下釋出毒素污染食物。

舊金山公共衛生局調查主管唐慧普(Terence Hong)說:”很多人都不知道怎樣正確地將米飯降溫,例如,錯誤的方法是,將飯放在室溫自行冷卻,再放入雪櫃。”

局方表示,想安全儲存隔夜飯,以餐廳的準則來講,最好在一小時內冷卻”剩飯”,然後立即放入雪櫃,快捷的冷卻方法包括,如果剩飯很多,可能分開放入多個小的碗碟,冷卻的速度會快一些,如果是湯或流質食物,可以邊攪伴,邊用冰塊敷著碗或煲。

華埠多間餐廳都表示,為了食物品質及衛生問題,不會用”隔夜飯”炒飯。

說:’我不會用隔夜飯炒飯,因為用隔夜飯炒飯有怪味,同時隔夜飯來說不夠新鮮,炒出來的飯不軟熟,硬硬的。”

說:”注重食客的安全,不會有肚瀉,隔夜飯可能有那種微生物進去,都是不用,全部用新鮮飯。”

衛生局亦指,加熱時,必須確保”隔夜食品”全面受熱,至於根據聯邦FDA的規定,”隔夜飯”最多在雪櫃存放7日。

