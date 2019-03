【KTSF 馮政浩報導】

聯邦房屋局週四入禀控告社交媒體Facebook的房屋廣告有種族歧視之嫌。

聯邦房屋及市區發展局(HUD)指控Facebook容許刊登廣告的人士,可以限制看到房屋廣告的民眾,而限制是基於種族、國籍、宗教、家庭背景、社區地點、性別以及殘障程度。

聯邦官員的指控不單只涉及Facebook自己的平台,更指向Facebook網絡,從其它網站搜集資料提供廣告決策。

Facebook管理層對於房屋局的指控表示驚訝及失望,並指出他們正和民權組織商討,改善Facebook的平台。

Facebook更反指當他們正面對有關廣告歧視投訴時,房屋局堅持要取得敏感用戶數據。

