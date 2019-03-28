東灣華裔居民與電信詐騙者鬥智識破騙局（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區一名華裔居民早前接到一個冒充舊金山中領館的詐騙電話，他與騙徒在電話中周旋一段時間，最後騙徒覺的無法得逞，自己掛斷了電話，該居民表示，騙徒的技倆其實很容易被識破，民眾不應該上當。

錄意：”（查一查，不是應該你自己過來我們舊金山領事館嗎？）行啊，領事館要不要預約之類的，（現在是要看你自己過來諮詢，還是我在線上幫你查詢），可以啊，行啊。”

這段語音錄音，是東灣Pleasanton居民Alex彭華轅接到詐騙電話後，與騙徒周旋的錄音片段。

Alex是廣州來的移民，也是一名工程師，當他在家裡接到詐騙電話時，首先聽到的是對方的語音錄音，之後Alex按照語音指示，接通對方所謂的公安局。

為揭穿騙徒技倆，Alex用假名楊丁查找對方手中是否有楊丁的文件，騙徒則冒充是福建福州公安局，聲稱福州國際刑警今年1月，在當地機場的一名入境旅客身上查獲多本護照，其中一本就有楊丁的名字。

Alex回答騙徒說，他的護照名字根本沒有用楊丁，而且也不知道福州在哪裡，騙徒於是威脅會撤銷Alex的美國居留身分。

錄音：”（楊先生，這邊不是嚇你，還是怎麼樣，您要知道如果這個事情沒有處理好的話，就影響到你在美國的居留權益，明白我的意思嗎？）不明白，（不明白是嗎？）對，（也就是說本人的話，你只能在美國，不能出入境到其它國家，明白我的意思嗎？）沒這可能性吧，你們中國政府憑甚麼管到我們美國公民啊？”

Alex說：”其是從內心來說，我很希望跟他們談到，他的銀行帳號啊相關信息給我，如果我得到這些信息的話，就可以去報警。”

Alex說，騙徒也很警惕，講了接近20分鐘，對方中途還換另一個人跟他對話，但最後可能覺得行騙不成，於是先掛斷了電話。

Alex說：”我覺得每一個人都要有一個信念，就是說沒有貪婪、沒有恐懼，就不會有被欺騙的渠道，比如說你貪婪，人家說那裡有一千多萬，先給他十萬，我就可以拿，這種貪婪的心你上當，那就是你的錯了，假如人家說取消你的護照，你都相信，你都害怕，你就付錢，那也是你的錯了。”

Alex續道：”如果我們每個人心中沒恐懼，沒有貪婪的心，就應該不會上當，因為如果有人說給你幾千萬，你先寄給他十萬，這樣你都信的話，而且有人說一個小小的中國公安局都可以取消你的美國身份，這樣你也會信，都會給錢他的話，就非常不應該了。”

Alex認為，電信詐騙也是騙徒的一個工作，如果沒有人上當，騙子騙不到錢，這個行業也會很快消失，因此他也把這段詐騙電話的錄音放在YouTube分享，希望不要再有人被騙。

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