東灣華裔居民與電信詐騙者鬥智識破騙局（視頻）

灣區一名華裔居民早前接到一個冒充舊金山中領館的詐騙電話,他與騙徒在電話中周旋一段時間,最後騙徒覺的無法得逞,自己掛斷了電話,該居民表示,騙徒的技倆其實很容易被識破,民眾不應該上當。

錄意:”(查一查,不是應該你自己過來我們舊金山領事館嗎?)行啊,領事館要不要預約之類的,(現在是要看你自己過來諮詢,還是我在線上幫你查詢),可以啊,行啊。”

這段語音錄音,是東灣Pleasanton居民Alex彭華轅接到詐騙電話後,與騙徒周旋的錄音片段。

Alex是廣州來的移民,也是一名工程師,當他在家裡接到詐騙電話時,首先聽到的是對方的語音錄音,之後Alex按照語音指示,接通對方所謂的公安局。

為揭穿騙徒技倆,Alex用假名楊丁查找對方手中是否有楊丁的文件,騙徒則冒充是福建福州公安局,聲稱福州國際刑警今年1月,在當地機場的一名入境旅客身上查獲多本護照,其中一本就有楊丁的名字。

Alex回答騙徒說,他的護照名字根本沒有用楊丁,而且也不知道福州在哪裡,騙徒於是威脅會撤銷Alex的美國居留身分。

錄音:”(楊先生,這邊不是嚇你,還是怎麼樣,您要知道如果這個事情沒有處理好的話,就影響到你在美國的居留權益,明白我的意思嗎?)不明白,(不明白是嗎?)對,(也就是說本人的話,你只能在美國,不能出入境到其它國家,明白我的意思嗎?)沒這可能性吧,你們中國政府憑甚麼管到我們美國公民啊?”

Alex說:”其是從內心來說,我很希望跟他們談到,他的銀行帳號啊相關信息給我,如果我得到這些信息的話,就可以去報警。”

Alex說,騙徒也很警惕,講了接近20分鐘,對方中途還換另一個人跟他對話,但最後可能覺得行騙不成,於是先掛斷了電話。

Alex說:”我覺得每一個人都要有一個信念,就是說沒有貪婪、沒有恐懼,就不會有被欺騙的渠道,比如說你貪婪,人家說那裡有一千多萬,先給他十萬,我就可以拿,這種貪婪的心你上當,那就是你的錯了,假如人家說取消你的護照,你都相信,你都害怕,你就付錢,那也是你的錯了。”

Alex續道:”如果我們每個人心中沒恐懼,沒有貪婪的心,就應該不會上當,因為如果有人說給你幾千萬,你先寄給他十萬,這樣你都信的話,而且有人說一個小小的中國公安局都可以取消你的美國身份,這樣你也會信,都會給錢他的話,就非常不應該了。”

Alex認為,電信詐騙也是騙徒的一個工作,如果沒有人上當,騙子騙不到錢,這個行業也會很快消失,因此他也把這段詐騙電話的錄音放在YouTube分享,希望不要再有人被騙。

