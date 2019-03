移民律師陳丹虹涉投資移民騙案 司法部指她已逃出美國（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台曾報導,SEC證監會控告灣區華裔移民律師陳丹虹及其律師事務所,涉嫌從事EB-5投資移民詐騙,現在一個聯邦大陪審團起訴陳丹虹和她的前夫簽證欺詐及妨礙司法公正的罪名,聯邦司法部指出,陳丹虹已經逃出美國境。

法庭文件指出,54歲的陳丹虹,在灣區開辦律師事務所,而她的前夫,51歲的Jianyun “Tony” Ye,是律師事務所的經理。

法庭文件顯示,2014年,陳丹虹和Tony Ye買入提供投資移民項目的Golden State Regional Center公司,然後迅速地將公司轉給另一個人名下,而當事人並不知情。

之後,兩名被告涉嫌透過這間公司,代表客戶投資EB 5項目,總額達到5,200萬美元。

司法部表示,在這過程中,被告涉嫌冒用他人簽名,以及向移民局提供假資料,以掩飾他們在公司的真實身份。

去年10月,SEC證監會向兩人提出民事訴訟,控告他們涉嫌從事EB-5投資移民詐騙,從而暗中賺取超過1,000萬美元回佣。

司法部表示,證監會提出訴訟之後,兩名被告涉嫌教唆他人向調查員撒謊,又登入他人的電郵,刪掉聯邦調查局調查的電郵,兩人面對十多項簽證欺詐、妨礙司法公正,以及盜用身份的罪名。

被告Tony Ye週一出庭否認控罪,目前以75萬元保釋候審。

司法部指出,陳丹虹去年入籍歸化成為多米尼加公民,取名Maria Sofia Taylor,而證監會正式提告之後,陳丹虹就離開美國,至今仍然在逃。

版權所有,不得轉載。