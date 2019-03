西藏改革60年白皮書淡化達賴角色

【i-CABLE】

1959年西藏爆發騷亂,解放軍派兵鎮壓,精神領袖達賴喇嘛流亡印度,自始中國政府在西藏展開他們所稱的”民主改革”。官方以往的口徑,都是批評達賴喇嘛勾結西方反華勢力,建立流亡政府。但來到60周年,國務院的白皮書態度明顯不同,沒怎樣批評達賴喇嘛,只是說流亡政府是非法的。

今年是達賴出走西藏60周年,國務院發表以《西藏民主改革60周年》為題的白皮書,形容當年中共對西藏的民主改革,令西藏人過上新生活,除了廢除農奴制度,解放人民。文中指在中共管治之下,西藏的經濟、社會和宗教等方面發展取得進步。

對比十年前同一主題的白皮書,今年文中明顯淡化達賴喇嘛。

50周年發表的白皮書,用了不少篇幅批評達賴喇嘛,除了一開始直指他當初作為地方政府首腦,集政教大權於一身,是封建農奴主階級的總代表,又指他向群眾發放高利貸牟取暴利,同時批評他流亡後,成立西藏流亡政府,宣布西藏獨立、組建叛亂武裝,以及在西方反華勢力支持下,沒有停止過破壞西藏發展穩定及分裂國家活動等,措詞相當強硬。

而在60周年的白皮書,不單沒怎樣提到達賴喇嘛,甚至無出現過”西藏獨立”,以及”西方反華勢力”等的字眼,只是形容達賴喇嘛為了政治利益和對農奴制的眷戀,極力否定西藏的民主改革和發展成就。

直到發佈會上,有外國記者問到為何不允許西藏進行獨立公投,官員才有所回應,又被問到西藏有多少人正接受去除宗教極端化的教育。

記者會上亦有人問到當局有否限制藏民辦理護照,官員就指沒這樣的事,形容西藏是開放的,公民出入境亦沒受限制,一切都是依法進行。

