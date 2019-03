【KTSF】

為保護近岸的鯨魚,今年的加州商業捕蟹活動將提早至4月中結束。

自然保護組織Center for Biological Diversity在2017年入稟控告加州魚獵部門,指捕蟹的工具及魚線等,容易勾住鯨魚及海龜的皮肉及嘴巴,令牠們變得虛弱,導致溺水,甚至死亡。

雙方早前達成協議,決定今年的捕蟹季將比往年提早3個多月至4月15日結束。

另外,根據協議,Monterey Bay、Sonoma及Mendocino縣沿岸,經常有鯨魚在春季出沒的沿岸,明年及2021年的捕蟹活動將提早至4月1日結束,不過使用無繩索捕撈技術的業者則不受影響。

但有業界人士表示,無繩索捕撈技術的設備昂貴,相信對今年捕蟹季衝擊很大,有漁民工作組正尋求解決辦法。

