柏克萊市議會通過禁RV旅行車通宵泊街惹爭議（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣柏克萊市議會週二晚表決禁止RV旅行車在市內街道停泊過夜,但在展開執法之前,必須先發出相關牌照,議案引起極大爭議,尤其是對一些要在RV車裡面睡覺過夜的民眾。

週二晚的公眾發言時間長達超過3小時,很多居民認為不應該針對貧窮的RV車主執法,最根本要解決的是房屋短缺問題。

受影響的車主說:”要買輛車很容易,因為我買得起一輛車,但我付不起柏克萊市屋租,我只想有地方可以睡覺過夜。”

不過有民眾表示,RV車影響到附近商店和住宅區的車位不足,又顧慮衛生問題。

發言居民說:”我們店門外有7至10輛RV車停泊在一個街口,還有更多可能泊滿兩個街口,我們的職員沒有位置泊車。”

柏克萊警方估計,市內有大約200輛RV停泊過夜,有市議員指收到超過1,500幾宗有關RV汽車的投訴。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。