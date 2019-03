【i-CABLE】

孟加拉首都達卡一座商業大廈火警,至少17人死亡,約70人受傷。

大量濃煙不斷向上升,多人被困大廈,有人走上天台逃生,消防出動直升機拯救,並向火場投下水彈。

該座20多層高大廈,位於孟加拉首都達卡一個商業區,當地時間下午近一時起火。

有目擊者批評,消防很遲才到達火場,導致火勢蔓延。

火警焚燒數小時後受控,起火原因有待調查。

