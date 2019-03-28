社交媒體現”招聘買手”廣告 聲稱在家網購就可賺錢（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

近期網上出現一類廣告，招聘人員進行網上購物，並聲稱在家網購就可以賺錢，還可以免費拿商品，這種工作是否真的存在？

最近在社交媒體上出現不少”招聘買手”的廣告，請人在亞馬遜網站購買商品，並聲稱家庭主婦、留學生，”在家就可以做這份工作”，不僅可以”賺取佣金”，還能”免費”得到商品，過程是怎麼樣的？

經了解，發廣告的通常是亞馬遜的賣家，他們要求買家買下商品後，在網站撰寫好評，寫完後截圖發給賣家，賣家就會將貨款全數退回，並支付每件商品5至15元的佣金，相當於商品是免費得到，賣家的做法等於”購買”正面評價。

在社交媒體上的群組內，賣家會發布商品的圖片，吸引買家。

住在南加州的丘理（Yuri Qiu）就是其中一名買家，他做了兩個月，每個月大約買7、8件商品。

丘理說：”我買了個枕頭、買了把刀放車裡的，然後還買了個無線充電板。”

他說買的都是賣家只退款，沒有佣金的商品，他不是為了賺錢。

丘理說：”我是沒有拿佣金的，因為我知道有佣金的產品，價值都比較低，畢竟我來這邊上學，學費都不止這個錢了對吧，美國學費很貴的，得不償失嘛。”

有些賣家則只求商品銷量上升，這些商家通常會以優惠價賣出商品，或是將商品免費送出。

為了試一試這個過程，我們在賣家的群組內找到幾件不需要買家寫評論的商品，通知賣家後付款買下。

過了幾天，我們真的收到了這些商品，接著我們通知賣家貨到了，賣家隨後就通過微信，用人民幣將貨款退還，我們相當於一分錢都沒出，就獲得這些商品。

雖然這份工作聽上去很划算，但買家承擔了一定風險，一旦被網站發現涉嫌大量寫評價，可能面臨無法正常評價商品等懲罰。

丘理並不擔心自己的賬號會被查：”我不太可能說是為了錢，去瘋狂地下單，瘋狂地刷單，我也沒那麼多時間，我只是買些我真的想要的產品。”

但是從大量的商品圖中找到自己想要的也沒那麼快，再加上與賣家溝通、下單、收貨、寫評論等步驟，算下來也需要花些時間。

丘理說：”你算過數你也知道，要這麼多時間去做，其實不是很划算，如果你自己有工作，有生意要做的，我不推薦入這行。”

為甚麼這麼多賣家寧願免費送商品、給買家佣金、還要承擔其他風險，都不願意通過打廣告之類的正當途徑來宣傳商品？下集再和大家探討

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