社交媒體現”招聘買手”廣告 聲稱在家網購就可賺錢（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

近期網上出現一類廣告,招聘人員進行網上購物,並聲稱在家網購就可以賺錢,還可以免費拿商品,這種工作是否真的存在?

最近在社交媒體上出現不少”招聘買手”的廣告,請人在亞馬遜網站購買商品,並聲稱家庭主婦、留學生,”在家就可以做這份工作”,不僅可以”賺取佣金”,還能”免費”得到商品,過程是怎麼樣的?

經了解,發廣告的通常是亞馬遜的賣家,他們要求買家買下商品後,在網站撰寫好評,寫完後截圖發給賣家,賣家就會將貨款全數退回,並支付每件商品5至15元的佣金,相當於商品是免費得到,賣家的做法等於”購買”正面評價。

在社交媒體上的群組內,賣家會發布商品的圖片,吸引買家。

住在南加州的丘理(Yuri Qiu)就是其中一名買家,他做了兩個月,每個月大約買7、8件商品。

丘理說:”我買了個枕頭、買了把刀放車裡的,然後還買了個無線充電板。”

他說買的都是賣家只退款,沒有佣金的商品,他不是為了賺錢。

丘理說:”我是沒有拿佣金的,因為我知道有佣金的產品,價值都比較低,畢竟我來這邊上學,學費都不止這個錢了對吧,美國學費很貴的,得不償失嘛。”

有些賣家則只求商品銷量上升,這些商家通常會以優惠價賣出商品,或是將商品免費送出。

為了試一試這個過程,我們在賣家的群組內找到幾件不需要買家寫評論的商品,通知賣家後付款買下。

過了幾天,我們真的收到了這些商品,接著我們通知賣家貨到了,賣家隨後就通過微信,用人民幣將貨款退還,我們相當於一分錢都沒出,就獲得這些商品。

雖然這份工作聽上去很划算,但買家承擔了一定風險,一旦被網站發現涉嫌大量寫評價,可能面臨無法正常評價商品等懲罰。

丘理並不擔心自己的賬號會被查:”我不太可能說是為了錢,去瘋狂地下單,瘋狂地刷單,我也沒那麼多時間,我只是買些我真的想要的產品。”

但是從大量的商品圖中找到自己想要的也沒那麼快,再加上與賣家溝通、下單、收貨、寫評論等步驟,算下來也需要花些時間。

丘理說:”你算過數你也知道,要這麼多時間去做,其實不是很划算,如果你自己有工作,有生意要做的,我不推薦入這行。”

為甚麼這麼多賣家寧願免費送商品、給買家佣金、還要承擔其他風險,都不願意通過打廣告之類的正當途徑來宣傳商品?下集再和大家探討

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。