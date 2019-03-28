波音兩架客機接連出事 國會關注航管局是否監管不力

【KTSF 張麗月報導】

兩架波音737 MAX-8客機在5個月內失事墜毀，令人關注到聯邦航管局（FAA）的監管是否有漏洞，國會參議院週三為此舉行聆訊。

過去幾十年來，在認證新飛機時，聯邦航管局都下放部份權力給飛機製造商，來降低政府的開支成本，以及加快推出新飛機應用。

不過在不足5個月內，先後有兩架波音737 MAX-8客機墜毀之後，這種讓飛機製造商對產品”自我認證”的手法令人關注，被認為是航管局與業內人士的關係太親密。

聯邦監管官員在週三聽證上準備好的文件顯示，航管局計劃未來幾個月，大幅改革監管程序。

官員承認，FAA的監管不足，好像MAX型號客機採用的新式”自動防失速系統”就受到質疑，這個新設計在2017年投入服務。

在聽證上，有議員問當兩宗空難都涉及波音737 MAX-8客機時，為何FAA不立即停飛這款飛機。

運輸部長趙小蘭就表示，因為在整體飛行並無問題，所以對監管認證方面絕對有信心。

趙小蘭說：”這些問題如果出現就有麻煩，因為我們應絕對信任監管人員正確地認證。”

兩宗Max8空難仍在調查中，而焦點在自動安全系統令失事Max 8客機的機鼻向下。

波音的代表就繼續強調，737 MAX客機是安全的，並且準備修補一個軟件，和加強機師的訓練。

波音產品研發部副總裁Mike Sinnett說：”我們與全球客戶和監管人員合作，以重建業內信心和對安全承擔，重建公眾信任。”

波音計劃本星期內向FAA提交有關軟件更新的定案文件。

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