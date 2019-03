波音兩架客機接連出事 國會關注航管局是否監管不力

【KTSF 張麗月報導】

兩架波音737 MAX-8客機在5個月內失事墜毀,令人關注到聯邦航管局(FAA)的監管是否有漏洞,國會參議院週三為此舉行聆訊。

過去幾十年來,在認證新飛機時,聯邦航管局都下放部份權力給飛機製造商,來降低政府的開支成本,以及加快推出新飛機應用。

不過在不足5個月內,先後有兩架波音737 MAX-8客機墜毀之後,這種讓飛機製造商對產品”自我認證”的手法令人關注,被認為是航管局與業內人士的關係太親密。

聯邦監管官員在週三聽證上準備好的文件顯示,航管局計劃未來幾個月,大幅改革監管程序。

官員承認,FAA的監管不足,好像MAX型號客機採用的新式”自動防失速系統”就受到質疑,這個新設計在2017年投入服務。

在聽證上,有議員問當兩宗空難都涉及波音737 MAX-8客機時,為何FAA不立即停飛這款飛機。

運輸部長趙小蘭就表示,因為在整體飛行並無問題,所以對監管認證方面絕對有信心。

趙小蘭說:”這些問題如果出現就有麻煩,因為我們應絕對信任監管人員正確地認證。”

兩宗Max8空難仍在調查中,而焦點在自動安全系統令失事Max 8客機的機鼻向下。

波音的代表就繼續強調,737 MAX客機是安全的,並且準備修補一個軟件,和加強機師的訓練。

波音產品研發部副總裁Mike Sinnett說:”我們與全球客戶和監管人員合作,以重建業內信心和對安全承擔,重建公眾信任。”

波音計劃本星期內向FAA提交有關軟件更新的定案文件。

