加州擬加徵新遺產稅 稅收助低收入及工薪家庭（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州參議員威善高（Scott Wiener）週二在州議會提出一項全新的加州遺產稅議案，建議對超過350萬元的遺產課徵40%的遺產稅，用來資助專門幫助低收入和工薪家庭的計劃。

威善高提出的SB378議案，建議當個人繼承超過350萬，或夫妻繼承超過700萬的遺產時，課徵40%的遺產稅，預計每年可以為加州增加5億到10億稅收，所得款項將用在專門解決貧富不均而設計的服務和計畫。

這個計算方式是10年前聯邦遺產稅的標準，現在的聯邦遺產稅課稅門檻已經大幅提高到個人1,140萬，夫妻2,280萬才要交遺產稅。

威善高指出，這項議案旨在解決社會經濟不公問題，幫助低收入和工薪家庭，讓他們的孩子能夠上大學、買屋，以及不用因為要支付高額的醫藥費而破產。

加州選民曾經在1982年取消加州的遺產稅，並禁止未來再度課徵，因此威善高的議案必須交由加州選民公決。

議案首先要在州議會獲得過半支持，才能放上2020年選票，由於涉及加稅，該提案需要3分之2選民支持才能通過。

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