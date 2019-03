加州擬加徵新遺產稅 稅收助低收入及工薪家庭（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州參議員威善高(Scott Wiener)週二在州議會提出一項全新的加州遺產稅議案,建議對超過350萬元的遺產課徵40%的遺產稅,用來資助專門幫助低收入和工薪家庭的計劃。

威善高提出的SB378議案,建議當個人繼承超過350萬,或夫妻繼承超過700萬的遺產時,課徵40%的遺產稅,預計每年可以為加州增加5億到10億稅收,所得款項將用在專門解決貧富不均而設計的服務和計畫。

這個計算方式是10年前聯邦遺產稅的標準,現在的聯邦遺產稅課稅門檻已經大幅提高到個人1,140萬,夫妻2,280萬才要交遺產稅。

威善高指出,這項議案旨在解決社會經濟不公問題,幫助低收入和工薪家庭,讓他們的孩子能夠上大學、買屋,以及不用因為要支付高額的醫藥費而破產。

加州選民曾經在1982年取消加州的遺產稅,並禁止未來再度課徵,因此威善高的議案必須交由加州選民公決。

議案首先要在州議會獲得過半支持,才能放上2020年選票,由於涉及加稅,該提案需要3分之2選民支持才能通過。

