灣區華裔少女世青舉重大賽奪獎牌 目標打入奧運（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

今年15歲,在灣區長大的一名華裔少女,兩星期前代表美國隊在世界青年舉重大賽取得兩面銀牌,一面銅牌,並打算參加2024年奧運,為大家介紹這位年輕運動員。

阮家雪(Julia Yun)10歲開始學舉重。

阮家雪說:”當初其實是被父母迫的,根本不認識舉重這回事,我姐姐在Lincoln高中上學,她加入排球隊要做舉重訓練,有天帶了張傳單回家,指有10歲以下課程,於是我阿媽就拉我一起去上。”

不過阮家雪參加訓練之後,逐漸對舉重萌生興趣,她形容舉重雖然是個人項目,但在團體賽得到隊友和教練互相扶持。

阮家雪說:”不要未嘗試過就說不,我起初都不太喜歡,後來越來越感興趣。”

阮家雪在今個月中參加的世青舉重大賽入面,打破自己最佳破錄,在Snatch抓舉項目中,創下最重90公斤成績,獲得銀牌。

之後在Clean and Jerk挺舉項目,總成績取得另一面銀牌。

她最重紀錄109公斤,增添一面銅牌,她本來挑戰舉114公斤摘金牌,不過不成功,但是她表示慶幸有去嘗試。

阮家雪說:”其實都靠努力相信自己,相信教練和隊友。”

教練Kevin Doherty表示,阮家雪的進步速度相當快,每次比賽都有進步,是令他最開心的地方。

Doherty說:”她在一年內進步了10公斤,對我然而這是最重要,每次他參加比賽都能舉重提升一至2公斤,舉重最重要的是恆心,每天堅持練習,就算來到健身房不舉重,為明天的訓練做準備都很重要。”

阮家雪未夠年齡參加明年的東京奧運,不過正為2024年奧運做準備。

教練表示,在這5年間,有充裕時間、加上阮家雪又年輕,會先讓她參加各種國內和世界賽事,阮家雪的父母相當支持,令她一直堅持。

另外,教練又指,Lincoln高中都是全國數一數二的學校有舉重課程,起初只開放給高中生,後來有初中及中學課程,令阮家雪和其他孩子可以在年紀輕輕就接觸舉重。

