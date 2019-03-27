灣區華裔少女世青舉重大賽奪獎牌 目標打入奧運（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

今年15歲，在灣區長大的一名華裔少女，兩星期前代表美國隊在世界青年舉重大賽取得兩面銀牌，一面銅牌，並打算參加2024年奧運，為大家介紹這位年輕運動員。

阮家雪（Julia Yun）10歲開始學舉重。

阮家雪說：”當初其實是被父母迫的，根本不認識舉重這回事，我姐姐在Lincoln高中上學，她加入排球隊要做舉重訓練，有天帶了張傳單回家，指有10歲以下課程，於是我阿媽就拉我一起去上。”

不過阮家雪參加訓練之後，逐漸對舉重萌生興趣，她形容舉重雖然是個人項目，但在團體賽得到隊友和教練互相扶持。

阮家雪說：”不要未嘗試過就說不，我起初都不太喜歡，後來越來越感興趣。”

阮家雪在今個月中參加的世青舉重大賽入面，打破自己最佳破錄，在Snatch抓舉項目中，創下最重90公斤成績，獲得銀牌。

之後在Clean and Jerk挺舉項目，總成績取得另一面銀牌。

她最重紀錄109公斤，增添一面銅牌，她本來挑戰舉114公斤摘金牌，不過不成功，但是她表示慶幸有去嘗試。

阮家雪說：”其實都靠努力相信自己，相信教練和隊友。”

教練Kevin Doherty表示，阮家雪的進步速度相當快，每次比賽都有進步，是令他最開心的地方。

Doherty說：”她在一年內進步了10公斤，對我然而這是最重要，每次他參加比賽都能舉重提升一至2公斤，舉重最重要的是恆心，每天堅持練習，就算來到健身房不舉重，為明天的訓練做準備都很重要。”

阮家雪未夠年齡參加明年的東京奧運，不過正為2024年奧運做準備。

教練表示，在這5年間，有充裕時間、加上阮家雪又年輕，會先讓她參加各種國內和世界賽事，阮家雪的父母相當支持，令她一直堅持。

另外，教練又指，Lincoln高中都是全國數一數二的學校有舉重課程，起初只開放給高中生，後來有初中及中學課程，令阮家雪和其他孩子可以在年紀輕輕就接觸舉重。

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