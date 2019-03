【i-CABLE】

台灣的蔡英文總統結束外訪,抵達美國夏威夷過境。

蔡英文抵達,獲美國在台協會主席莫健及台灣駐美代表高碩泰登機迎接,晚上到酒店參與僑宴。

這次是蔡英文2017年後再次過境夏威夷,她於週三早上透過視像,參與華盛頓智庫組織”傳統基金會”的論壇,討論區域安全和台美合作議題。

蔡英文又會出席《台灣關係法》40周年展覽,及參觀當地的緊急措施署。

