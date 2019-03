文翠珊指若英國國會通過脫歐協議將辭任首相

【i-CABLE】

英國首相文翠珊表示,如果國會通過她的《脫歐協議草案》,她會辭任首相,消息指若獲得足夠支持,文翠珊可能於週五再將草案提交國會表決,但暫未知道有多少本來反對草案的保守黨議員”轉軚”,但保守黨盟友北愛民主統一黨仍然反對草案。

文翠珊在國會接受議員質詢時,強調要落實國民公投脫歐的決定,文翠珊之後閉門會見保守黨的後座國會議員共約300人,要求他們支持她的《脫歐協議草案》,實現國民公投的決定,完成歷史責任。

文翠珊指,她明白很多黨員希望下一階段的脫歐談判有新方式去領導,承諾若草案獲通過,她會下台,但無提出確實的時間表。

英國廣公司指,文翠珊計劃6月底到日本出席二十國集團峰會後請辭,新首相將於7月中上任。

消息指若獲得足夠支持,文翠珊可能於週五再將草案提交國會表決,但暫時未知道有多少本來反對草案的保守黨員”轉軚”支持她的草案,保守黨執政盟友北愛民主統一黨仍然反對草案,據報前外相約翰遜離開時面露笑容。

首相府之後表示過去一段時間對保守黨和國家都是很大的挑戰,國家在開啟新一頁之前,要先完成目前的工作,文翠珊理解國會想由一位新領袖帶領國家進入下一階段的脫歐談判,文翠珊不會成為障礙,但若國會未能通過《脫歐協議草案》,情況則完全不同。

