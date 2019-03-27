文翠珊指若英國國會通過脫歐協議將辭任首相

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英國首相文翠珊表示，如果國會通過她的《脫歐協議草案》，她會辭任首相，消息指若獲得足夠支持，文翠珊可能於週五再將草案提交國會表決，但暫未知道有多少本來反對草案的保守黨議員”轉軚”，但保守黨盟友北愛民主統一黨仍然反對草案。

文翠珊在國會接受議員質詢時，強調要落實國民公投脫歐的決定，文翠珊之後閉門會見保守黨的後座國會議員共約300人，要求他們支持她的《脫歐協議草案》，實現國民公投的決定，完成歷史責任。

文翠珊指，她明白很多黨員希望下一階段的脫歐談判有新方式去領導，承諾若草案獲通過，她會下台，但無提出確實的時間表。

英國廣公司指，文翠珊計劃6月底到日本出席二十國集團峰會後請辭，新首相將於7月中上任。

消息指若獲得足夠支持，文翠珊可能於週五再將草案提交國會表決，但暫時未知道有多少本來反對草案的保守黨員”轉軚”支持她的草案，保守黨執政盟友北愛民主統一黨仍然反對草案，據報前外相約翰遜離開時面露笑容。

首相府之後表示過去一段時間對保守黨和國家都是很大的挑戰，國家在開啟新一頁之前，要先完成目前的工作，文翠珊理解國會想由一位新領袖帶領國家進入下一階段的脫歐談判，文翠珊不會成為障礙，但若國會未能通過《脫歐協議草案》，情況則完全不同。

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