【i-CABLE】

美國西南航空一架無載客的波音737 MAX 8客機因引擎故障,需要緊急降落。

客機最終安全折返起飛地點奧蘭多國際機場,聯邦航空管理局表示,客機週二下午約3時起飛,原定前往加州南部一個機場作短暫停放,但起飛後不足十分鐘,機師報告客機其中一個引擎出現問題,客機最終折返、安全降落。

當局正調查事故原因,但指與懷疑導致印尼獅子航空空難及埃塞俄比亞航空空難的防止失速系統無關。

美國月中宣布停飛波音737 MAX客機,但容許航空公司在無載客情況下把航機飛到其他地方停放。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。