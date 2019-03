舊金山日落區破獲多間大麻屋 兩華裔被捕（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山警方2月底在日落區及Ingleside區6個地點,破獲多個非法大麻種植場,檢獲超過3,400棵大麻植物,警方指,當中涉及洗黑錢,更可能有人口販賣,兩名的被捕人士都是華裔。

警方表示,Taraval區警局於去年12月展開一個有關非法培植大麻及洗黑錢的調查行動,當中可能涉及人口販賣。

約兩個月後,2月21日的清晨時分,警員突擊搜查市內7個地點,在其中6個檢獲大麻植物。

舊金山警察局發言人Joseph Tomlinson說:”我們檢獲很多證據,包括超過3,400棵大麻植物,11,000美元,車輛及其他證據。”

行動中,警方在45街1900路段的民宅檢獲1,237棵大麻植物及11,000美元,還拘捕了41歲的華裔Qiong Chen。

在Judah街3400號路段,警方檢獲900棵大麻植物,在一個行李箱找到12磅包裝好的大麻,並拘捕38歲華裔男子Stephen Pan。

另外,警方在40街Ocean街兩個地點亦檢獲大麻植物,至於在Summit Way 200號路段,以及Alemany大道4000號路段,警方找到財務證據與今次破獲的大麻有關,相信當中涉及洗黑錢來擴大這個非法的犯罪行為。

45街這裡是寧靜的住宅區,多名鄰居都向本台指出,被查封的是位於街角一座啡色民宅。

本台週二到訪這間民宅,有自稱是買家的人來到這裡看房子,不過屋主一直都沒有出現,而屋內正進行工程,有工人陸續將廢料搬走。

有鄰居表示,幾年前有不少著得比較性感,拖著行行的女人在這裡出出入入,亦有人試過被陌生男子按門鈴,說要找小姐,不過居民報警後,這個情況沒有再發生,但仍有很多陌生人在此出出入入。

有不願上鏡的鄰居表示,雖然感到這間屋有古怪,晚間活動比較頻繁,間中嗅到大麻味道,但實際上沒有直接影響鄰居。

日落區居民劉先生說:”我們不想插手,知道已經有問題,有人說為什麼常常有陌生人來,留很短時間,然後離開,這裡住在很多是華裔,都不太理事。”

Tomlinson說:”如果你住在該社區,如果你覺得有可疑,不要猶豫,立即報警,你可以匿名報案,無人會知道你是誰。”

警方指出,搜查的地方因為非法加裝電力設施,違反防火條例,對附近社區有潛在危險,由於案件仍在調查中,不便透露有關洗黑錢及人口販賣的部分,亦不排除有更多人被捕。

