舊金山日落區破獲多間大麻屋 兩華裔被捕（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山警方2月底在日落區及Ingleside區6個地點，破獲多個非法大麻種植場，檢獲超過3,400棵大麻植物，警方指，當中涉及洗黑錢，更可能有人口販賣，兩名的被捕人士都是華裔。

警方表示，Taraval區警局於去年12月展開一個有關非法培植大麻及洗黑錢的調查行動，當中可能涉及人口販賣。

約兩個月後，2月21日的清晨時分，警員突擊搜查市內7個地點，在其中6個檢獲大麻植物。

舊金山警察局發言人Joseph Tomlinson說：”我們檢獲很多證據，包括超過3,400棵大麻植物，11,000美元，車輛及其他證據。”

行動中，警方在45街1900路段的民宅檢獲1,237棵大麻植物及11,000美元，還拘捕了41歲的華裔Qiong Chen。

在Judah街3400號路段，警方檢獲900棵大麻植物，在一個行李箱找到12磅包裝好的大麻，並拘捕38歲華裔男子Stephen Pan。

另外，警方在40街Ocean街兩個地點亦檢獲大麻植物，至於在Summit Way 200號路段，以及Alemany大道4000號路段，警方找到財務證據與今次破獲的大麻有關，相信當中涉及洗黑錢來擴大這個非法的犯罪行為。

45街這裡是寧靜的住宅區，多名鄰居都向本台指出，被查封的是位於街角一座啡色民宅。

本台週二到訪這間民宅，有自稱是買家的人來到這裡看房子，不過屋主一直都沒有出現，而屋內正進行工程，有工人陸續將廢料搬走。

有鄰居表示，幾年前有不少著得比較性感，拖著行行的女人在這裡出出入入，亦有人試過被陌生男子按門鈴，說要找小姐，不過居民報警後，這個情況沒有再發生，但仍有很多陌生人在此出出入入。

有不願上鏡的鄰居表示，雖然感到這間屋有古怪，晚間活動比較頻繁，間中嗅到大麻味道，但實際上沒有直接影響鄰居。

日落區居民劉先生說：”我們不想插手，知道已經有問題，有人說為什麼常常有陌生人來，留很短時間，然後離開，這裡住在很多是華裔，都不太理事。”

Tomlinson說：”如果你住在該社區，如果你覺得有可疑，不要猶豫，立即報警，你可以匿名報案，無人會知道你是誰。”

警方指出，搜查的地方因為非法加裝電力設施，違反防火條例，對附近社區有潛在危險，由於案件仍在調查中，不便透露有關洗黑錢及人口販賣的部分，亦不排除有更多人被捕。

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