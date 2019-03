患麻疹遊客曾到南灣多地 未接種疫苗人士有感染風險（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

南灣Santa Clara縣衛生部門發出警告,表示有一名患麻疹的遊客,到過該縣許多地方,因此縣內沒有接種麻疹疫苗的居民,有感染麻疹的風險。

Santa Clara縣衛生局表示,發現患麻疹的是一名外國遊客,從3月16日到23日去過縣內許多商店、景點和餐廳,包括Cupertino的蘋果公司遊客中心、Mountain View的Walmart 商店、Valley Fair購物商場的Macy’s百貨公司、Millpitas的Great Mall、Stanford大學、Hoover Tower觀景台、Santa Clara的Fish Market餐廳、Palo Alto的Bill’s Cafe和Poki Bowl等。

Santa Clara縣衛生局表示,該縣的麻疹疫苗接種率很高,多數在孩童時期已接種,不過沒有注射過麻疹疫苗的成人,以及免疫系統較弱的民眾,感染麻疹的機率則較高。

因此當局建議民眾查看該名患麻疹的遊客去過的地方,如果民眾也有去過,並出現麻疹病症,例如發燒、咳嗽、流鼻水、眼瞼水腫,而且在感染後7到21天出現皮疹,應先打電話給醫生,告知你可能感染麻疹,讓醫院或診所做好預防措施,保護病人及訪客安全。

而今年至今,Santa Clara縣只接到一宗居民感染麻疹的案例。

