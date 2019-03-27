Palo Alto警方呼籲民眾提防冒充國稅局詐騙電話

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正值報稅季節，近日南灣Palo Alto警方接獲不少市民報案指，收到冒充國稅局（IRS）的電話，要求納稅人付錢，當局呼籲大家不要上當。

訛稱稅務局的詐騙電話範圍遍布全國，他們會致電通知受害人欠國稅局的錢，威脅他們如果不立即透過電話匯款，便會被拘捕。

警方表示，詐騙集團利用竄改來電顯示，讓大家以為自己收到來自首都華盛頓國稅局的地區號碼，因此當局提醒民眾，稅務局不會用電話和納稅人聯繫，而是用信件的方式，提醒需要補稅的民眾，同時也不會要求對方使用銀行卡、信用卡或是

電匯方式支付稅款。

大家可致電IRS查清楚自己是否欠繳稅款，電話：(800) 829-1040。

如果懷疑自己已經受騙，或成為騙徒的目標，應立即報警或向國稅局報案，網址：https://www.treasury.gov/tigta/contact_report_scam.shtml

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