Palo Alto警方呼籲民眾提防冒充國稅局詐騙電話

正值報稅季節,近日南灣Palo Alto警方接獲不少市民報案指,收到冒充國稅局(IRS)的電話,要求納稅人付錢,當局呼籲大家不要上當。

訛稱稅務局的詐騙電話範圍遍布全國,他們會致電通知受害人欠國稅局的錢,威脅他們如果不立即透過電話匯款,便會被拘捕。

警方表示,詐騙集團利用竄改來電顯示,讓大家以為自己收到來自首都華盛頓國稅局的地區號碼,因此當局提醒民眾,稅務局不會用電話和納稅人聯繫,而是用信件的方式,提醒需要補稅的民眾,同時也不會要求對方使用銀行卡、信用卡或是

電匯方式支付稅款。

大家可致電IRS查清楚自己是否欠繳稅款,電話:(800) 829-1040。

如果懷疑自己已經受騙,或成為騙徒的目標,應立即報警或向國稅局報案,網址:https://www.treasury.gov/tigta/contact_report_scam.shtml

