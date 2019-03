【KTSF 張麗月報導】

商業軟件公司Oracle在矽谷裁員超過350人,在5月中生效。

Oracle表示,在Redwood City的總部將裁減255人,在Santa Clara則裁減97人,裁減的人手包括軟件開發者。

Oracle表示,當公司轉型至雲端業務時,公司有需要進行重組,來平衡資源。

根據去年的數字,Oracle僱員總數約有13.7萬人。

