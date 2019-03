【KTSF 郭柟報導】

韓裔男子One Goh,7年前在東灣奧克蘭市(屋崙)一間私立大學開槍殺死7人,法庭在兩年前判處他終身監禁,不得假釋,Goh在上週三在監獄中死亡。

州府證實,現年50歲的One Goh,在3月20日死於獄中,法醫辦公室正調查他的死因。

Goh在2012年於奧克蘭的Oikos大學,開槍殺死6名學生和一名職員,法庭在2017年判處他終身監禁7次,不得假釋,並加判271年監禁。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。