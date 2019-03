【KTSF】

一名男子週二早上在東灣奧克蘭(屋崙)駕車被警員截停後,被指襲擊該名警員致其受傷,之後逃離現場,警方稍後在San Leandro市發現懷疑涉案的男子,將其拘捕。

事發於早上11時左右,28歲疑犯當時在Havenscourt大道2400號路段駕車,他被指沒有在停車標誌牌前停下,被警員截停。

騎電單車的警員在下車之際,疑犯被指突然駕車退後,撞向警員,警員在事故中受傷,需要送院治療,目前傷勢穩定。

警方在下午5時左右,在San Leandro市發現疑犯和其汽車,他涉嫌用致命武器襲擊治安官和違反假釋條例被捕。

