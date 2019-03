【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)一名4歲男童週三下午頭部中槍,目前傷勢危殆。

警方是於下午2時過後接報,指一名男童頭部中槍,現場位於Ritchie街2400號路段一個住屋單位。

男童已送院搶救,警方仍在調查男童是如何中槍,

