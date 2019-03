【KTSF】

紐約州Rockland縣由於麻疹肆虐,當地政府宣布進入緊急狀態,並下令由週三起,沒有接種過麻疹疫苗的未成年人士禁止去公眾地方,為期30日。

自去年秋天,Rockland縣有超過150人確診感染麻疹,當中大部分是兒童,最受影響的是當地的猶太裔社區,因為社區內兒童的接種率較低。

官員希望,禁止沒有接種疫苗的兒童去包括學校、公園、商場等公共場所,可以阻止疫情進一步擴散,同時喚醒家長關注問題的嚴重性。

Rockland縣距離曼克頓約30英里。

