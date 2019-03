中紀委宣佈開除前國際刑警主席孟宏偉黨籍及公職

【i-CABLE】

前國際刑警組織主席公安部原副部長孟宏偉涉嫌嚴重違紀違法,被開除黨籍及公職,移交檢察機關處理,中紀委指孟宏偉公權私用,又縱容妻子利用職權謀私利。

孟宏偉去年9月回國後一直下落不明,中紀委國家監委10月發佈消息,指他收受賄賂、涉嫌違法,正接受監察調查,國際刑警組織亦收到他的辭職信,辭去主席職務。

相隔近半年後,中紀委週三公佈調查結果,指孟宏偉毫無黨性原則,拒不執行黨中央決定、公權私用,肆意揮霍國家資財,滿足家庭奢靡生活,利用職務為妻子謀取職務,縱容妻子利用職權搞特殊、謀私利,又非法收受他人巨額財物,決定開除他的黨籍及公職,收繳其違法所得,並將他涉嫌犯罪的問題,移送檢察機關審查起訴。

孟宏偉的妻子高歌目前正接受法國當局保護,她日前致函請求總統馬克龍,向到訪的中國國家主席習近平討論案件,但當習近平結束訪問回國後,中央就宣佈孟宏偉遭”雙開”的消息。

