以色列哈馬斯互相空襲 多名平民受傷

【KTSF 張麗月報導】

加沙地帶的巴勒斯坦人又同以色列爆發衝突，以色列總理納坦也胡也要被迫縮短訪美行程返國。

以色列軍機連續第二天砲轟加沙地帶，加沙邊境爆發衝突，主要因為兩星期後，以色列就會舉行大選，而今次選舉，兩名候選人，納坦也胡與對手以軍前任最高司令賓尼甘斯競爭非常激烈，而納坦也胡也正面對政敵包括自己右翼政黨內的強烈批評，指納坦也胡對哈瑪斯組織太軟弱。

最新一輪的衝突，有火箭從加沙發射，擊中特拉維夫附近一處民宅，有7人受傷，傷者包括婦孺在內。

以色列軍方透露，這枚火箭射程達120公里，是哈瑪斯在加沙境內自製，也是2014年以色列與哈瑪斯爆發衝突以來，從加沙射到以色列最長程的火箭。

以色列隨即報復，空襲哈瑪斯在加沙的秘密軍事情報總部，並且增兵到邊境地區。

以軍表示，在空襲後，哈瑪斯又向以色列發射短程火箭還擊，至今以色列已發動多輪攻擊，主要是針對加沙地帶，有2名巴勒斯坦人受傷。

加沙民眾已開始儲糧，準備可能爆發的長期對峙。

自2007年以來，加沙地帶就由伊斯蘭民兵組織哈瑪斯管治，當地的巴勒斯坦人同以色列的衝突就更頻密，而以色列也長期封鎖加沙地帶，造成巴勒斯坦人更大的怨憤。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。