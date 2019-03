以色列哈馬斯互相空襲 多名平民受傷

【KTSF 張麗月報導】

加沙地帶的巴勒斯坦人又同以色列爆發衝突,以色列總理納坦也胡也要被迫縮短訪美行程返國。

以色列軍機連續第二天砲轟加沙地帶,加沙邊境爆發衝突,主要因為兩星期後,以色列就會舉行大選,而今次選舉,兩名候選人,納坦也胡與對手以軍前任最高司令賓尼甘斯競爭非常激烈,而納坦也胡也正面對政敵包括自己右翼政黨內的強烈批評,指納坦也胡對哈瑪斯組織太軟弱。

最新一輪的衝突,有火箭從加沙發射,擊中特拉維夫附近一處民宅,有7人受傷,傷者包括婦孺在內。

以色列軍方透露,這枚火箭射程達120公里,是哈瑪斯在加沙境內自製,也是2014年以色列與哈瑪斯爆發衝突以來,從加沙射到以色列最長程的火箭。

以色列隨即報復,空襲哈瑪斯在加沙的秘密軍事情報總部,並且增兵到邊境地區。

以軍表示,在空襲後,哈瑪斯又向以色列發射短程火箭還擊,至今以色列已發動多輪攻擊,主要是針對加沙地帶,有2名巴勒斯坦人受傷。

加沙民眾已開始儲糧,準備可能爆發的長期對峙。

自2007年以來,加沙地帶就由伊斯蘭民兵組織哈瑪斯管治,當地的巴勒斯坦人同以色列的衝突就更頻密,而以色列也長期封鎖加沙地帶,造成巴勒斯坦人更大的怨憤。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。