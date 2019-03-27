搵屋住專題：舊金山Mission街可負擔公寓放售（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山Mission街有一間兩房的可負擔公寓放售，不過每月HOA則較高。

位於Mission街2208號，有十年樓齡的公寓大樓，現正放售一個在3樓的可負擔單位，面積有1,032平方英呎，兩個睡房一個浴室，連帶一個停車位，售價為201,565元，但管理費HOA較高，每月需付603元。

申請人需要具備以下的條件，家庭收入需要在地區收入中位數60%以下，2人家庭不得多於56,800元，3人家庭最多為63,950元，4人家庭不得多於71,050元，而5人家庭是76,700元。

申請人必須是首次置業人士、需要有舊金山首次置業人士教育講座證書和貸款預審批。

公寓對外開放參觀的日期會在3月30號週六早上10時至中午12時，及3月31號週日下午2時至4時。

申請截止日期為4月11日，申請人可以上網下載表格，網址：https://sfmohcd.org/bmr-resale-2208-mission-street-unit-304

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