搵屋住專題：Concord可負擔公寓放售（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Concord市有可負擔公寓放售,適合2至4人家庭申請。

這個位於Concord市的兩房一廁可負擔公寓,位於1505 Kirker Pass Road,面積有744平方呎,售價為264,749元,HOA每月350元。

公寓油上了新的油漆,鋪了新的地毯,公寓設有陽台,大樓內亦有私人游泳池及健身房,對面街有一個購物中心及超級市場。

申請人必須是首次置業人士,能夠繳付房價至少3%作首期,收入條件需要在地區收入中位數的120%或以下。

二人家庭年收入不得超過100,250元,三人家庭則為112,750元,至於四人家庭是125,300元。

申請截止日期是下週三4月3日下午5時。

查詢申請詳情,請點擊:https://www.mlslistings.com/Property/ML81743810/1505-kirker-pass-rd-228-concord-ca-94521

下載申請表格,請點擊:http://www.hellohousing.org/wp-content/uploads/2019/02/FTHB-Affidavit-2019.pdf

