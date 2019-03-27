搵屋住專題：Concord可負擔公寓放售（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Concord市有可負擔公寓放售，適合2至4人家庭申請。

這個位於Concord市的兩房一廁可負擔公寓，位於1505 Kirker Pass Road，面積有744平方呎，售價為264,749元，HOA每月350元。

公寓油上了新的油漆，鋪了新的地毯，公寓設有陽台，大樓內亦有私人游泳池及健身房，對面街有一個購物中心及超級市場。

申請人必須是首次置業人士，能夠繳付房價至少3%作首期，收入條件需要在地區收入中位數的120%或以下。

二人家庭年收入不得超過100,250元，三人家庭則為112,750元，至於四人家庭是125,300元。

申請截止日期是下週三4月3日下午5時。

查詢申請詳情，請點擊：https://www.mlslistings.com/Property/ML81743810/1505-kirker-pass-rd-228-concord-ca-94521

下載申請表格，請點擊：http://www.hellohousing.org/wp-content/uploads/2019/02/FTHB-Affidavit-2019.pdf

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