南加越裔懷孕女教師被劫車痛毆 警拘5疑犯（視頻）

【KTSF】

南加州洛杉磯市上週有一名越裔教師遭到匪徒劫車兼毆打,她當時還懷有身孕,警方週三表示,已拘捕涉案的3男兩女。

警方表示,女受害人在事故中被利器刺中11次,肺部被插穿,還丟掉兩隻牙,她目前在康復中,胎兒無礙。

警方在連日追查下,憑著現場的監控錄像及目擊證人的口供,成功拘捕5名涉案匪徒,他們已被起訴企圖謀殺、劫車、打劫、車禍後逃逸的控罪,各疑犯也被加控幫派活動罪。

事發於3月20日,地點在洛杉磯北部的Sunland地區,女受害人Tanya Nguyen當時在家門外泊車,3名男子突然圍著她的汽車,其中一人說想借用她的手機。

女受害人拒絕,其中一名疑犯立即向女受害人揮拳,並多次用利器刺向她,過程中女受害人一直坐在司機座位中,女受害人接著被疑犯拖出車外,另一名疑犯搶掠車中的財物。

其中一名疑犯登上接應的汽車逃走,另外兩人則劫走女受害人的汽車,但很快撞車,兩名疑犯奔跑逃去無蹤。

女受害人是一名小學教師,她上週在Facebook上載了一段視頻,講述她遇襲的經歷,同時感謝各界對她的支持。

其親友已在眾籌網站GoFundMe.com成立專頁,籌募善款支付她的醫療費用,網址:https://www.gofundme.com/tanya-n

