加拿大警方表示,已找回日前在當地被綁架的中國留學生,正通緝4名疑犯。

在多倫多讀書、22歲譯音姓陸的中國留學生Peter Lu,當地週二晚上逃脫後,向安大略省中部的民居求助,屋主隨即通知警方,該名留學生受了輕傷,要送院治理,警方已通知其家人,他們已抵達多倫多。

警方指該名留學生上週六在他入住公寓的停車場,被三名蒙面男子用電槍襲擊並擄走,警方早前拘捕一名35歲的男子,其後無條件釋放,當局正通緝另外4名疑犯。

