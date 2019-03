【KTSF】

中半島Belmont市上週末發生兩宗入室盜竊案,警方認為這些案件可能與中半島其他的同類案件有關。

警方表示,上週五與週六晚間,賊人打破市內兩間住宅的窗戶,並潛入住宅,其中一宗案件有兩名賊人犯案。

在週六發生的案件,有一名年老住戶遭賊匪推跌在地,需要送院治療,沒有生命危險。

警方指,賊人駕駛一輛黑色BMW汽車逃離現場,警方同時在附近居民提供的監控畫面中,發現這輛車亦在罪案發生前出現。

警方相信,這兩宗案件與近期中半島發生的一系列入室盜竊案有關,正與其他執法機構合作破案。

警方呼籲,可以提供案發時附近區域監控畫面的民眾報警協助調查。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。