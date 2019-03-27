加州議會亞太裔議員組立法黨團爭取權益（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州議會參眾兩院在去年底的選舉中，選出16名亞太裔議員，是歷史新高，而這16名議員，也組成亞太裔立法黨團，積極在州的層面為亞太裔社區爭取權益。

代表舊金山的加州眾議員邱信福是亞裔立法黨團主席，黨團目前有15名男議員，一名女議員，不分黨籍。

在新任州長紐森上任之後，黨團已經和他會過面，討論亞裔社區關注的事項，包括在教育、住屋、健保、移民事務、語言協助，和2020年人口普查的議題。

邱信福也是住屋委員會主席，他透露將爭取更多可負擔房屋方面的撥款，和關注無家可歸人士的相關議題，他也表示，將保護那些擔心租金上漲而面臨無家可歸的租戶。

邱信福表示，接下來在立法工作方面，加強環境保護和增加加州大學系統的錄取學生學額。

針對這些項目的資金來源，邱信福表示，可以從將州府運作有效化省來的錢取得。

邱信福說：”我們在為民眾提供服務時可以做得更好，把剩下來的錢，確保加大系統中有更多的學額，或確保教師所得到的薪資，夠他們在我們生活費昂貴的城市居住，或將錢花在改善公共交通系統，來解決我們的擁擠危機。”

代表南灣聖荷西及Milpitas的加州眾議員朱感生透露，接下來要推動的立法項目，包括要寄給民眾的重要政府文件，有不同語言的翻譯。

在精神健康方面，朱感生關注學生自殺的問題，表示要每間學校有至少一名精神輔導員，或每400名學生就必須有一名精神輔導員。

而較大膽的議題是延長州議員的任期，從目前的兩年增加到4年。

朱感生說：”眾議員每兩年選一次，太過勞民傷財，我算了一下，去年11月才選完的，今年1月份開始就看到很多、幾乎每一個眾議員都在那邊做籌款，準備明年3月份的初選，我覺得我們很多時間和精神應該花在致力於加州政府事情方面，而不是在競選方面。”

亞太裔立法黨團表示，也要求州長紐森在委任重要職務和法官方面多考慮亞裔人才，以反映加州的人口情況。

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