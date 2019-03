加州議會亞太裔議員組立法黨團爭取權益（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州議會參眾兩院在去年底的選舉中,選出16名亞太裔議員,是歷史新高,而這16名議員,也組成亞太裔立法黨團,積極在州的層面為亞太裔社區爭取權益。

代表舊金山的加州眾議員邱信福是亞裔立法黨團主席,黨團目前有15名男議員,一名女議員,不分黨籍。

在新任州長紐森上任之後,黨團已經和他會過面,討論亞裔社區關注的事項,包括在教育、住屋、健保、移民事務、語言協助,和2020年人口普查的議題。

邱信福也是住屋委員會主席,他透露將爭取更多可負擔房屋方面的撥款,和關注無家可歸人士的相關議題,他也表示,將保護那些擔心租金上漲而面臨無家可歸的租戶。

邱信福表示,接下來在立法工作方面,加強環境保護和增加加州大學系統的錄取學生學額。

針對這些項目的資金來源,邱信福表示,可以從將州府運作有效化省來的錢取得。

邱信福說:”我們在為民眾提供服務時可以做得更好,把剩下來的錢,確保加大系統中有更多的學額,或確保教師所得到的薪資,夠他們在我們生活費昂貴的城市居住,或將錢花在改善公共交通系統,來解決我們的擁擠危機。”

代表南灣聖荷西及Milpitas的加州眾議員朱感生透露,接下來要推動的立法項目,包括要寄給民眾的重要政府文件,有不同語言的翻譯。

在精神健康方面,朱感生關注學生自殺的問題,表示要每間學校有至少一名精神輔導員,或每400名學生就必須有一名精神輔導員。

而較大膽的議題是延長州議員的任期,從目前的兩年增加到4年。

朱感生說:”眾議員每兩年選一次,太過勞民傷財,我算了一下,去年11月才選完的,今年1月份開始就看到很多、幾乎每一個眾議員都在那邊做籌款,準備明年3月份的初選,我覺得我們很多時間和精神應該花在致力於加州政府事情方面,而不是在競選方面。”

亞太裔立法黨團表示,也要求州長紐森在委任重要職務和法官方面多考慮亞裔人才,以反映加州的人口情況。

