舊金山國際電影節4月10日起舉行（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區最盛大的影展,舊金山國際電影節,將從4月10日開始,為期兩週。

當一名跨性別舞台劇編劇,不知情的請來兩位有過節的演員,來演出她的最新作品時,由鄭秀文和梁詠琪飾演的女星,台上台下的鬥爭,成了電影《八個女人一台戲》的焦點,這是闊別影壇多年的香港導演關錦鵬的最新作品,關錦鵬也將應邀出席影展。

同樣代表香港的還有影壇巨星郭富城和周潤發主演的《無雙》,內容講述兩人如何在九十年代複製一百元美鈔的傳奇故事,這是電影《無間道》編劇/導演莊文強的最新作品。

放慢節奏,一名在日本的廚師,發現過世新加坡籍母親的日記,帶著日記到新加坡,決心學習烹煮肉骨茶來追溯母親,這是新加坡導演邱金海的新作《Ramen Shop》。

另外也還有台灣影片《郊區的鳥》,和中國導演王男栿探討中國一胎政策的紀錄片《One Child Nation》。

今年的影展也破天荒以”episodic“串流連續劇為影展開幕節目,觀眾可以先看到第一集的Netlfix,講述舊金山文化的經典故事《Tales of the City》。

舊金山國際影展資深節目總監Rod Armstrong說:”我們非常興奮,以串流影劇為影展揭幕,許多人都在討論,串流影劇如何影響電影業,我想這是一個相互影響的關係。”

第62屆舊金山國際影展將從4月10日開始舉行到4月23日,詳情可參考網站http://sffilm.org。

版權所有,不得轉載。