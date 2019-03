【i-CABLE】

美軍攔截洲際彈道導彈技術有大突破,軍方首次成功用同一導彈系統發射兩枚反導導彈,攔截預定目標。

這次試射在加州的空軍基地舉行,藏在山頭的陸基中段反導系統,在發射第一枚反導導彈後不久,再射出另一枚反導導彈,兩枚反導導彈的攔截目標都是同一枚,模擬敵方向美國本土發射的洲際導彈。

第一枚攔截導彈成功摧毀預定目標,第二枚攔截導彈則擊落目標的殘骸,將”敵方導彈”徹底消滅。

這次是美軍首次成功從陸基中段防禦系統”同時”發射兩枚攔截導彈,擊落同一目標,系統主要設計用來攔截北韓及伊朗的洲際彈道導彈。

