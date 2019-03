【KTSF 張麗月報導】

美國樓價經過多年來飆升後,有略為回軟的跡象。

根據Case-Shiller 在20個大城市做的調查顯示,有更多城市的樓價在1月份下跌多過上升。

在西岸,舊金山和聖地牙哥的樓價升得最慢,舊金山按年升幅不足2%,聖地牙哥的樓價按年升幅只有1.3%。

明州的明尼波利斯市的樓價更出現下跌。

