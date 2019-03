特朗普簽署行政命令 正式承認以色列擁有戈蘭高地

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週一簽署行政命令,正式承認以色列擁有戈蘭高地主權。

特朗普週一在白宮在到訪的以色列總理納坦也胡的見證下,簽署了行政命令,正式承認以色列擁有戈蘭高地的主權。

納坦也胡就表示,戈蘭高地對以色列的安全前所未有的重要,因為以色列正面對來自敘利亞伊朗部隊的威脅。

戈蘭高地位於敘利亞西南邊境一處山區,府瞰以色列加利利谷地,以色列在1967年中東戰爭中,從敘利亞手上奪取戈蘭高地,並且聲稱擁有戈蘭高地,但國際對此不承認,而美國就一向視之為以色列的”佔領區”。

但特朗普上台之後,這個政策出現改變,除了將駐以色列的美使館搬去耶路撒冷之外,現時還承認以色列擁有戈蘭高地的主權。

敘利亞就表示,特朗普的決定是公然侵犯敘利亞的主權,並且誓言用盡一切手段來奪回戈蘭高地。

而敘利亞的盟友、一直以來都軍事支持敘利亞總統阿薩德的俄羅斯警告說,特朗普此舉可能引發中東地區新一波的衝突浪潮。

而支持敘利亞反對派的土耳其也表示,不能接受美國的舉動,並且計劃在聯合國採取行動反對美國的做法。

